Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, siyasi ve ekonomik iş birliğinin artırılması gerektiğine vurgu yapılırken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süregelen barış görüşmelerinin önemi de ele alındı. Aliyev, Azerbaycan’ın zaferinin barış sürecine zemin hazırladığını belirterek, "Bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz" dedi.

İkili Ticaret ve Yenilenebilir Enerji İş Birliği

İkili ekonomik ilişkilerin de gündeme geldiği toplantıda Aliyev, Azerbaycan ile Almanya arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Ocak-Şubat aylarında ticaret hacminin üç katına çıktığını ifade eden Aliyev, "Bunun başlıca sebebi, Azerbaycan'dan Almanya'ya ihraç edilen ham petrol miktarındaki artıştır. Ancak ticaret hacmimizi çeşitlendirmek adına yenilenebilir enerji alanında daha aktif adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi. Azerbaycan’ın 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimini 6 GW’a çıkarmayı planladığını ve bunun bir kısmının Avrupa’ya ihraç edileceğini de sözlerine ekledi.

Barış Süreci ve Azerbaycan’ın Talepleri

Aliyev, Azerbaycan’ın yıllarca süren Ermeni işgali sırasında büyük acılar çektiğini ifade ederek, uluslararası kuruluşların bu konuda ciddi adımlar atmadığını belirtti. "Azerbaycan, bu çatışmayı hem savaş alanında hem de siyasi düzeyde çözmüştür. Bu tarihi zaferimiz barış görüşmelerine yol açmıştır" diyen Aliyev, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan’dan iki önemli şart beklediklerini ifade etti:

AGİT Minsk Grubu'nun tamamen feshedilmesi. Ermenistan Anayasası'nda yer alan Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının kaldırılması.

Bu iki şartın yerine getirilmesi halinde barış anlaşmasının önünde bir engel kalmayacağını belirten Aliyev, "Top artık Ermenistan’ın sahasında" ifadelerini kullandı.

Steinmeier: "Barış Anlaşmasının İmzalanacağına İnanıyorum"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Azerbaycan’ın bölgesel ve küresel ticaretteki rolüne dikkat çekerek, Orta Koridor’un Almanya için büyük önem taşıdığını belirtti. Azerbaycan’ın Güney Kafkasya’daki konumunun uluslararası ticaret yolları açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin konuşan Steinmeier, "Son bir yılda büyük ilerlemeler kaydedildi. 13 Mart’ta barış anlaşmasının metni üzerinde mutabakata varıldı. Bu, tarihi bir fırsattır ve bu yolun sonuna kadar gidilmesi için siyasi irade gerekmektedir" dedi.

Almanya’nın Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu tanıdığını belirten Steinmeier, "Güney Kafkasya’nın barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli. Barışın her yerde uygulanabilecek bir reçetesi yoktur ancak taraflar arasında güvenin inşa edilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa ve Almanya’nın tarih boyunca yaşadığı savaşlara rağmen günümüzde dostane ilişkiler kurduğunu belirterek, "Azerbaycan ve Ermenistan da geçmişi geride bırakmalı ve barış için gereken adımları atmalıdır" dedi.

Sonuç ve Beklentiler neler?

Azerbaycan ile Almanya arasındaki görüşmeler, hem ekonomik iş birliğinin artırılması hem de Güney Kafkasya’daki barış sürecinin hızlandırılması açısından önemli mesajlar içerdi. Azerbaycan’ın bölgedeki barışın öncüsü olma yönündeki çabaları ve Almanya’nın bu sürece verdiği destek, gelecekte daha istikrarlı bir Güney Kafkasya’nın kapılarını aralayabilir.