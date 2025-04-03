Ekonomi bürokrasisinin, işçi temsilcilerinin, sendikaların, kongre üyelerinin ve sanayi liderlerinin katıldığı toplantıda, Trump, ABD'nin önceliklerini yeniden belirleyen sert korumacı politikalarını duyurdu.

%25 Gümrük Vergisi Uygulanacak

Trump, "Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere %25 gümrük vergisi uyguluyoruz. Bu yalnızca başlangıç" diyerek konuşmasına başladı. Amerikan ekonomisinin bugüne dek "tek taraflı teslimiyet" politikaları uyguladığını iddia eden Trump, yeni ekonomik vizyonunun Amerikan işçileri ve çiftçileri için bir kurtuluş planı olduğunu belirtti.

Yeni kararlar çerçevesinde, belirli ülkelerden ithal edilen ürünlere ek gümrük tarifeleri uygulanacak. Trump’ın açıkladığı listeye göre, bazı ülkeler için gümrük vergileri şu oranlarda olacak:

Çin : %34

Avrupa Birliği : %20

Sırbistan : %37

İngiltere : %10

Vietnam : %46

İsrail : %17

Güney Afrika : %30

Japonya : %24

Norveç : %15

Tayvan : %32

İsviçre : %32

Türkiye: %10

Ayrıca, ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az %10 oranında ek vergi uygulanacağı da duyuruldu.

"Fabrikalar Geri Dönüyor"

Trump, konuşmasında ABD'de sanayiüretiminin canlanmasının ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Detroit'teki kapanan fabrikaları geri getireceğiz. Sendikalı işçiler bu dönüşe hazır. Otomobil işçilerimiz için bu yeni bir başlangıç" dedi.

Ayrıca, yalnızca ABD'de üretilen otomobillere faiz indirimi ve teşvikler sağlanacağı da duyuruldu. Bu politika ile, Amerikan otomotiv şirketlerinin rekabet avantajını artırmayı amaçladıkları belirtildi.

Ekonomik Bağımsızlık ve Ulusal Güvenlik

Trump, yalnızca sanayi ve ticaret değil, aynı zamanda ABD'nin sağlık sektöründeki bağımlılığını da eleştirerek, "Eğer yarın bir savaş çıksa, antibiyotik ihtiyacımızı karşılayamayız. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Trump, ilaç ve çip üretimi gibi stratejik endüstrilerde ithalata olan bağımlılığın sona erdirileceğini ve yerli üretimin destekleneceğini belirtti.

"90 Bin Fabrika Kapandı"

ABD'nin önceki ticaret politikalarını sert bir dille eleştiren Trump, NAFTA gibi ticaret anlaşmalarının ülke sanayisini tahrip ettiğini söyledi. "90 bin fabrika kapandı, 5 milyon iş kaybedildi, 26 trilyon dolarlık Amerikan varlığı yabancı yatırımcılara geçti. Bu bir ekonomik kriz değil, bir ulusal felaket." dedi.

"6 Trilyon Dolarlık Geri Dönüş"

Trump, yeni politikalar sayesinde şimdiden dev şirketlerin ABD'ye yatırım planladığını belirterek, "Apple, TSMC, Oracle, Johnson & Johnson, Meta, General Motors ve Hyundai gibi şirketler toplamda 6 trilyon dolarlık yatırım planlıyor. Yıllar sonra bugün geriye dönüp baktığınızda, ‘Amerika’nın kurtuluş günü o gündü’ diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.