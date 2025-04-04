ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta duyurduğu karşılıklı tarifelerin ardından piyasalarda sert satış dalgaları yaşandı. Özellikle Çin’in misilleme açıklamaları sonrasında endekslerdeki kayıplar derinleşti. Trump, piyasalardaki olumsuz seyir hakkında yaptığı açıklamada, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." ifadelerini kullandı.

Çin’den Misilleme

Çin hükümeti, ABD’nin ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşılık olarak, aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey." şeklinde tepki verdi.

Analistler, dün S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin 2020'den bu yana en büyük günlük kayıplarını yaşadığına dikkat çekerek, Çin'in misillemesinin piyasadaki negatif seyri derinleştirdiğini belirtti.

Makroekonomik Veriler ve Fed Beklentisi

ABD’de mart ayına ait tarım dışı istihdam verileri, 228 bin kişilik artışla beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,1’den 4,2’ye yükseldi. Trump, istihdam verileriyle ilgili olarak, "Harika rakamlar, beklenenden çok daha iyi. Şimdiden işe yarıyor. Sıkı durun, kaybedemeyiz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 12 baz puan azalarak yüzde 3,94'e geriledi. "Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi ise yüzde 30 artışla 39 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, piyasalardaki volatilitenin devam ettiğini vurgulayarak, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın gün içinde yapması beklenen açıklamaların yatırımcılar açısından kritik olacağını ifade etti.