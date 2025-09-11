İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ı Hamas üyeleri üzerinden tehdit ederek, "Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin, çünkü yapmazsanız, biz yapacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine düzenlenen saldırının ardından Katar'ı Hamas üyeleri üzerinden tehdit etti. Netanyahu, "Katar ve teröristelere sığınak sağlayan tüm ülkelere şunu söylüyorum. Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin, çünkü yapmazsanız, biz yapacağız" dedi.

7 Ekim 2023’teki olayları 11 Eylül saldırılarına benzeten Netanyahu, 11 Eylül sonrası ABD'nin izlediği yaklaşımını izlediklerini savundu. Katar'ın egemenliğini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle dünyadan gelen İsrail'e yönelik kınamalarla ilgili Netanyahu, "İsrail'i kınadıkları için kendilerinden utanmalılar" dedi.