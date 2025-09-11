İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen "İzmir İş Dünyası Toplantısı"na katılım sağlayan Bakan Şimşek, burada iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, STK ve iş dünyası temsilcileri katıldı.