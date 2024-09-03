İsrail Savaş Kabinesi’nin eski üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak, Netanyahu’nun siyasi kariyeri için esir takası anlaşmasını engellediğini öne sürdü.

Netanyahu’nun Philadelphia Koridoru’ndaki askeri varlığın Hamas ile anlaşmaya varmaktan neden daha önemli olduğuna dair dün yaptığı açıklamaya değinen Gantz, “Netanyahu halka yalan söyledi. Rehineleri evlerine geri getirmeyecek, güneyi gerçekten korumayacak, kuzeyde yaşayanları evlerine geri döndürmeyecek, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyecek” dedi.

Savaş kabinesinde görev yaptığı dönemde Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl kasım ayında bir hafta süren anlaşma da dahil olmak üzere esir takası anlaşmalarında ilerleme sağlanmasına sürekli engel olduğunu söyleyen Gantz, “Bu beni şaşırtmıyor çünkü Netanyahu siyasi kariyerini hayatta tutmaya odaklanmış durumda ve İran nükleer silaha doğru ilerlerken ABD ile stratejik bağlarımıza zarar veriyor. Rehineleri geri getirmeliyiz, bedeli çok ağır olsa bile” dedi.