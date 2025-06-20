Bu olay, İsrail’de uzun süredir biriken toplumsal öfkenin adeta bir patlama noktası haline geldiğini gösteriyor. Netanyahu ailesine karşı yükselen tepkilerin temelinde, başbakanın sürdürdüğü aşırı sağ politikalar, yolsuzluk iddiaları ve İsrail’in içeride ve dışarıda tırmanan krizleri yer alıyor. Özellikle İran ile yaşanan gerilimler ve nükleer tesislere yönelik saldırılar, İsrail toplumunda büyük bir huzursuzluk yaratmış durumda.

Netanyahu’nun İran’a karşı yürüttüğü saldırgan politikalar, İsrail içinde güvenlik kaygılarını artırırken; Filistin’e yönelik baskı ve işgal politikaları da iç siyasette tepkilerin hedefi haline gelmişti. Bu bağlamda, Yair Netanyahu’nun da özellikle İslam karşıtı açıklamaları ve kışkırtıcı söylemleriyle kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir figür olduğu biliniyor.

İsrail’de aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolarda, Netanyahu’nun yargı reformu adı altında güçler ayrılığını zayıflatmaya yönelik hamleleri eleştirilirken, halkın geniş kesimleri otoriter eğilimlere karşı meydanları doldurmuştu. Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa gibi şehirlerde on binlerce gösterici, hem demokratik değerlere sahip çıkmak hem de Netanyahu hükümetinin politikalarını protesto etmek için bir araya gelmişti.

Yair Netanyahu’ya yönelik saldırının, bu toplumsal hoşnutsuzluğun yeni ve çarpıcı bir tezahürü olduğu değerlendiriliyor. Olay, İsrail içindeki siyasi bölünmüşlüğün ne kadar derinleştiğini gözler önüne sererken, Netanyahu ailesine yönelik kamuoyundaki güven krizinin boyutlarını da bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Uzmanlara göre, artan iç baskı ve dış politikadaki başarısızlıklar, Netanyahu’nun siyasi kariyerinde bir dönüm noktasına işaret edebilir. İsrail’de hem güvenlik hem de demokrasi krizi derinleşirken, toplumun geleceğe dair endişeleri her geçen gün büyüyor.