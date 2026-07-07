Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Liderler, Külliye'de aile fotoğrafında buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen resepsiyon öncesinde liderler tek tek karşılandı ve aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın sağında Emine Erdoğan, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.