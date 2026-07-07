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Erdoğan: "F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump'ın zirve süresince konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı fotoğrafın yansıtıldığı görüldü.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı.

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