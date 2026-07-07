NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.