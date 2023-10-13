Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’inin karşılandığı Adana’da başta mayer cinsi limon olmak üzere mandalina ve birçok üründe hasat başladı. Sabahın erken saatinde bahçelere giren işçilerin binbir emekle topladıkları narenciye ürünleri, Türkiye’nin dört bir yanı başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.



İşçi sıkıntısı ortaya çıktı

850 bin dönüm alanda ki bahçelerde üretilen ve bu sene rekoltenin yüksek olduğu narenciye ürünlerinde tüccarlar ve çiftçiler, günlük 447 liraya ürünlerini hasat edecek işçi bulamıyor. Hal böyle olunca birçok ürün dalında kaldı.



“Günde en az bin 500 kamyonla hasat yapılmalı”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Afrika’dan ucuz işçilerin Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini belirtti. Doğan, Çukurova’da baş gösteren işçi sıkıntısının gelecek yıllarda daha da sorun olacağını aktararak, “Çukurova’da tarımla ilgili çok önemli sorunlar var. Adana ve başka illerde olmak üzere mevsimlik işçi sıkıntısı var. Çiftçilerimizin bir kısmı ürünlerini sattı ancak bir kısmı satmakta zorlanıyor. Narenciye paketleme tesislerinde de işçi sıkıntısı var. Şuanda yüzde 40 seviyelerinde çalışma yapılıyor. Adana’da 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi var. Günde en az bin 500 kamyonla hasat yapılırsa 6 ay içerisinde biz anca bu ürünü tüketebiliriz” dedi.



“İşçiler Adana’ya gelmeli”

Çevre illerde yaşayan yabancı uyruklu tarım işçilerinin Adana’ya gelmesi gerektiğini söyleyen Doğan, “İşçi az olduğu için biz ancak 3’te 1 kapasiteyle çalışmaktayız. Mevsimlik işçilerde sıkıntıda, birçoğu gelmiyor. Mevsimlik işçilerin bir kısmı Konya Ereğli’de soğan ve domates hasadında. Onları da bekliyoruz. Onlar dahi gelse şuan işçi sıkıntısı büyük. Tarım işçisi sorununu çözmek için Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis gibi illerde yaşayan yabancı uyruklu tarım işçilerinin Adana’ya gelmelerine bakanlık tarafından izin verilmesini bekliyoruz.

Adana’da 850 bin dönüm narenciye ekimi oldu” ifadelerini kullandı.

“Ucuz işçiler gelmeli”

Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Afrika’dan ucuz işçilerin de Türkiye’ye gelmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “Şuan da işçinin yevmiyesi 447 liradır. Bu paranın yüzde 10’unu elci almakta ve işçiye de 405 lira kalmaktadır. Günde bin 500 kamyonun toplanması için günlük en az 50 bin işçiye ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Afrika’dan ucuz işçiler var ve onların buraya getirilmesi gerekiyor. Prefabrik ve konteyner kentler yaparak barınma ihtiyaçlarının giderilmesi sonucu ancak çözülebilir” diye konuştu.