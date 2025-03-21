İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 83'ü yolsuzluk soruşturması kapsamında, 4'ü ise terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma süreci devam etmekte olup, elde edilen delillerin incelenmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasıyla ilerleyecektir. Yetkililer, soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmektedir.