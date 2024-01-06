Erdoğan: "Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısı daha net hissedilecektir" Erdoğan: "Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısı daha net hissedilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Kulislerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un adı öne çıkıyordu.

Murat Kurum’un sosyal medyaya videosu yansıdı. Görüntülere göre Murat Kurum ekip arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor.