Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Kulislerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un adı öne çıkıyordu.

Murat Kurum’un sosyal medyaya videosu yansıdı. Görüntülere göre Murat Kurum ekip arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor.

Murat Kurum, ofisinde tebrikleri kabul etmiş. Ekibine bir konuşma yapmış, ekibindekiler de arkada ağlıyor.



İstanbul’un deprem sorununu öncelikli olarak gündeme alacağından bahsediyor ama bakanken çözemediği sorunu belediye elindeyken nasıl çözecek?



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