Sanıklar Son Savunmalarında Beraat Talep Etti

Kararın açıklandığı duruşmada aralarında Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in de bulunduğu 8 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan Hazinedar, hakkında yöneltilen suçlamaların usulsüz elde edilen belgelerle oluşturulduğunu savunarak beraatini istedi. Hüseyin Avni Sipahi ise İçişleri Bakanlığı izni olmaksızın yargılanamayacağını belirterek suçsuz olduğunu ifade etti. Diğer sanıklar da davanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak beraat taleplerini yineledi.

Diğer Sanıklara da Hapis Cezaları

Mahkeme, davada yargılanan diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezaları verdi:

Hüseyin Avni Sipahi : 2 yıl 3 ay

Çetin Kırışgil : 1 yıl 10 ay 15 gün

Rıfat Örnek (Başkan Yardımcısı) : 1 yıl 10 ay 15 gün

Mürvet Günday (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni): 1 yıl 10 ay 15 gün

İddianamede 154 Yıla Kadar Hapis Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar hakkında “irtikap suçuna teşebbüs”, “irtikap”, “rüşvet” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanıklar için de 4 yıldan başlayıp 96 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edilmişti.