Erzincan kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan Kalecik köyü sınırları içindeki bu doğal güzellik, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor. Mevsimsel geçişlerde farklı yüzlerini sergileyen şelale, kışın donarak adeta bir buz sarayına dönüşürken, yazın ise coşkun akışı ve serinletici atmosferiyle nefes kesiyor.

Sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı Erzincan'da, bunaltıcı havadan kaçmak isteyenler doğanın kucağında huzur arıyor. Girlevik Şelalesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin ve doğa severlerin akınına uğruyor. Şelalenin çevresinde piknik yapan aileler, buz gibi suların oluşturduğu serin ortamda dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Şelaleye gelen ziyaretçilerin birçoğu da bu eşsiz doğa harikasının önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Antalya’dan memleketi Erzincan’a yaz tatili için gelen Dursun Büyüktaş, her gelişinde şelaleyi ziyaret ettiğini belirterek bu yılki su debisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Büyüktaş, “Geçen yıl kar yağışının bol olması sayesinde bu yıl şelalenin akışı daha gür. Erzincan’da sıcaklık 35 dereceye çıkıyor ama burada suyun serinliği insanı ferahlatıyor. Burası tam bir doğa harikası, herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer” dedi.

Ziyaretçilerden Eren Büyüktaş ise bölgeye her yaz geldiklerini ve bu yıl su miktarındaki artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Şelalenin serin havasının Erzincan sıcağından sonra büyük bir rahatlama sağladığını dile getirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Mislina Kirişçi de yaz tatilini Erzincan’da geçirdiğini belirterek, “Havanın 35 dereceye ulaştığı bugünlerde burası kaçış noktamız oldu. Su serin, hava ferah; doğayla baş başa olmak insanı gerçekten dinlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Girlevik Şelalesi, doğal güzellikleri, serin suları ve eşsiz atmosferiyle hem yaz hem kış aylarında ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatmaya devam ediyor.