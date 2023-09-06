Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de bir açıklamada bulunmadı.