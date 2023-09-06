Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de bir açıklamada bulunmadı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de bir açıklamada bulunmadı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P