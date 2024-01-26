31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine 3 aydan az bir süre kaldı. Bu çerçevede Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da bir otelde partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik stratejisini paylaştı.

“6’lı masa CHP’yi terk etti”

İnce, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak görüşmelerinin olmadığını belirterek, “6’lı masa vardı 8 ay önce. 6’lı masaya bakanlık, 39 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verdiler. 6’lı masa CHP’yi terk etti.

Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP’ye el uzattı. Muharrem İnce’nin şansı için kendimle ilgili tek bir görüşmem olmadı” diye konuştu.

“(CHP) Her gün ‘Demlenirse’ nasıl ittifak kuracağım”

Bir gazetecinin büyükşehir belediyelerinde ittifak yapacak mısınız sorusuna yanıt veren İnce, CHP’nin DEM Partisi ile görüşmesine işaret ederek, “İsveç’in NATO’ya üyeliğine evet diyenle nasıl ittifak kuracağım. Her gün demlenirse nasıl kuracağım. Bizim bir duruşumuz olmalı. Bu Kuvayi Milliye partisi. İnsan değişmeli zamana ayak uydurmalı. Değişmek başka bir şeydir.

Bizim ruhen ve düşünsel olarak gençliğimin geçtiği parti gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir. O zaman tekrar konuşuruz” ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra İnce, İstanbul’da aday çıkaracaklarına dikkati çekerek, “İstanbul’da 3 aday adayımız var şu anda. Önümüzdeki hafta içerisinde parti meclisimiz ile karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız” dedi.

İnce, İstanbul’da aday adayı olan isimlerden bir tanesinin de Mehmet Sevigen olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4 ilin ve 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İnce’nin açıkladığı adaylar şöyle:

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Destici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı, Bilecik Belediye Başkan adayı Hüseyin Korkman, Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü, Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı, Mahmut Celal Ünsal, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan aday Yekta Faik Yılmaz, Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Hamdi Tosunoğlu, İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Ali Erişen, İzmir Tire Belediye Başkan Nihat Koç, Samsun Canik Belediye Başkan adayı Furkan Güler.”