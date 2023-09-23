

Tarım potansiyelinin değerlendirildiği panelde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Muğla’nın dış ticaret fazlası verdiğini, 2023'te 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaştığını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın su ürünleri ihracatında Türkiye birincisi olduğunu, bunun yanında birçok sektörde de Türkiye’de ilk üç-dört il içinde olduğunu açıkladı. Saylak, birlikte üretip, birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını, Muğla’nın sadece bir turizm kenti olmadığını belirterek, “Muğla’nın 2019 yılı su ürünleri ihracatı 373 milyon dolardı. Yıl 2022 bizim ihracat birimimizin kestiği ihracat belgeleriyle 803 milyon 900 bin dolarlık ihracatı 125 bin ton su ürünleri ihracatı bu il gerçekleştirdi. Bu ilin kıymetli yetiştiricileri gerçekleştirdi. Muğla’da tarım ile turizmi bir arada götürmek zorundayız. Tarım ile turizmi asla karşı karşıya gelmeyecek, birlikte götüreceğiz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 85 milyon dolarlık domates, örtü altı narenciye ihracatı yaptık. Bu sene 8 ayda 167 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatını gerçekleştirmiş bulunmanın hem üreticilerimiz, hem de ihracatçılarımız adına haklı gururu taşıyoruz. Üreticilerimiz bir tarafını oluşturuyor ama Ege İhracatçı Birlikleri de çok önemli bir tarafını oluşturuyor. Ne için gittiysek bir gün bizi geri çevirmediler. Bu toplantı için de burayı seçtiler. Ben şahsım ve kurumum adına Ege İhracatçılar Birliğine şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Muğla’nın su ürünleri, yaş sebze-meyve ve maden ihracatı hakkında rakamları açıkladı. Eskinazi, “Muğla, 2 milyon 50 dekar tarım alanına, 30 bine yaklaşan üreticisi ile 3 milyon 65 bin ton nebati üretim, 328 bin ton süt üretimi, 170 bin ton su ürünleri ve 6 bin 578 ton bal üretimi gerçekleştirdi. Muğla 2020 yılında 585 milyon dolar olan ihracatını 2021 yılında yüzde 32’lik artış ile 775 milyon dolara çıkardı. Geçen yıl Bodrum’daki toplantımızda Muğla için 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. 2022 yılı sonunda TÜİK verilerine göre Muğla 1 milyar 14 milyon dolar ihracat ile bu hedefi tutturmuş ve hatta aştı bile. Muğla bu hedefe ulaşmak için ihracatını yüzde 31 arttırdı. 2022 yılında Muğla’mızın ithalatı ise 393 milyon dolarda kaldı. Muğla’nın ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 258’dir. Bir başka ifade ile Muğla yaptığı her 100 milyon dolar ithalat için 258 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve 621 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2022 yılında 110 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemizde Muğla’nın verdiği dış ticaret fazlasının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Türkiye’ye 2022 yılında gelen 51 milyon turistin 2.7 milyonunu Muğla’da ağırladık. 46 milyar dolarlık turizm gelirinden Muğla 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Muğla’nın 2022 yılında ülkemize kazandırdığı döviz toplamı 3,5 milyar dolara ulaştı. 2022 yılında Muğla’nın ihracatında tarım ürünlerinin payı 896 milyon dolara ulaştı. Muğla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında yüzde 2,6 pay aldı. Burada lokomatif 803.9 milyon dolar ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz oldu. Bu sektörümüz Muğla’nın ihracatında yüzde 79’unu tek başına yaptı. Su ürünleri ihracatımıza iller bazında baktığımızda Muğla Türkiye birincisi. Türkiye’de su ürünleri hayvansal mamulleri sektöründe ihracat şampiyonumuz ve ikinci firmamız Muğla’dan. Muğla tarım sektörünün yanında madencilik sektöründe de güçlü bir il. Muğla beyazı dünyanın yer yerinde talep görüyor. Muğla 2022 yılında 131 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdi. Muğla özellikle narenciye üretiminde önemli bir yere sahip. Muğlalı narenciye üreticilerimiz kaliteli narenciye üretimi için her yıl kendilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı desteğimiz oluyor. Muğla’da tarım ürünleri ihracatında üçüncü sırada 26 milyon dolarlık döviz getirisi ile hububat, bakliyat ve yağlı ürünler sektörümüz yer aldı. Zeytin ve zeytinyağı, meyve ve sebze mamulleri ve odun dışı orman ürünleri sektörü de Muğla’nın ihracatına katkı sağlayan sektörler. Muğla 2023 yılının 8 aylık döneminde ihracat artışını sürdürmeye devam ediyor. Muğla’da 2022 Ocak-Ağustos döneminde 619 milyon dolar ihracatını 2023 yılının 8 aylık döneminde yüzde 12’lik artış ile 690 milyon dolara çıkardı” dedi.