Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, hem asayiş hem de turizm güvenliği açısından yürütülen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Vali Akbıyık, jandarma ve emniyet güçlerinin hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve bir kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak tutulduğunu açıkladı. Ayrıca, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası verildiğini, 3 işletme hakkında da tutanak düzenlenerek ilgili kurumlara gönderildiğini söyledi.

Ruhsatsız ya da yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye ceza kesildiğini belirten Vali Akbıyık, 56 işletme için de tutanak tutulduğunu ifade etti. Denetimlerde 5 işletmeye doğrudan kapatma cezası uygulanırken, toplamda 62 turistik tesisten 22’si hakkında kapatma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Akbıyık, hayasız davranışların yaşandığı bir işletmeye de tutanak düzenlendiğini sözlerine ekledi.

“Turizmde kuralsızlık büyük risk”

Muğla, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir cazibe merkezi konumunda. Ancak yetkililer, kurallara uymayan işletmelerin hem kentin imajına zarar verdiğini hem de turizm gelirlerini riske attığını vurguluyor. Turizm uzmanları, Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün yalnızca doğal güzelliklerle değil, güvenlik, kalite ve disiplinle de ayakta kalabileceğini belirtiyor.

Turistik tesislerde denetimlerin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, “Bir işletmenin yaptığı kural ihlali tüm destinasyonun marka değerine zarar veriyor. Turist, huzursuzluk ve güvensizlik hissettiği bir yere tekrar gelmek istemiyor. Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücü ancak şeffaflık, güven ve kaliteyle korunabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.