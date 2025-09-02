Edirne Valiliği’nde düzenlenen Ağustos ayı asayiş ve değerlendirme toplantısında konuşan Vali Sezer, yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğunun sona yaklaştığını ifade etti.

Sezer, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından gerçekleşen hareketliliğe değinerek, “22 Haziran’dan bu yana toplam 1 milyon 27 bin 696 araç giriş-çıkış yaptı. Günlük ortalama 14 bin 475 aracın geçtiğini görüyoruz. Yolcu sayısı ise 4 milyon 96 bin 911’e ulaştı. Yoğun günlerde ortalama bekleme süresi bir saati buldu, diğer günlerde ise 39 dakikada işlem tamamlandı” dedi.

“Ülkeden Ayrılmak Zor”

Dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler ise hem sevinç hem de hüzün yaşıyor.

Belçika’ya giden Hasan Akpınar, “Ülkeden ayrıldığımız için çok üzülüyoruz” derken; İstanbul’dan Fransa’ya dönen Okan Türk, “İstanbul’dan, özellikle de annemden ayrılmak çok zor. Ülkemizi temiz tutarsak daha güzel olur ama iş için gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Fransa’ya yol alan Şengül Usta ise, “Vatan, aile, sevdiklerimiz geride kaldı. 3 bin 500 kilometrelik yol yapıyoruz. Buradaki insanlar ülkenin kıymetini bilsin” dedi. Almanya’ya dönen Enis Oğuz da, “Rahat ve güvenli bir şekilde yaşadığımız yere geri dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Hasret ve Masraf Bir Arada

Yaz tatilinde Türkiye’ye gelen gurbetçiler, aile hasretini gidermek için binlerce kilometre yol yaparken, dönüş yolculuklarında da hem yoğunluk hem de ayrılık hüznünü birlikte yaşıyor.