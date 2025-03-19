Kızılbük GYO, konuyla ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında, "Marmaris Belediyesi tarafından 22 Ocak 2025 tarihinde alınan 2025/177 sayılı yıkım kararına ve 43.059,91 TL tutarındaki idari para cezasına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştık. Mahkeme, ilgili encümen kararının yıkım ve idari para cezası kararları hakkında yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Ayrıca, savunma ve ara kararı cevap süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mevzuatı çerçevesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin bu kararlı, kamuoyunda Kızılbük GYO’nun projesinin hukuken yeniden onaylandığı şeklinde yorumlanırken, Marmaris Belediyesi daha önce yaptığı açıklamada, yıkım ihalesi için hazırlıkların tamamlandığını ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını belirtmişti.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiğini gösterirken, önümüzdeki dönemde konuyla ilgili yeni gelişmelere yol açabileceği de göz önünde bulunduruluyor.