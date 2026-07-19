Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde kadın girişimcileri ve iş kadınlarını karar mekanizmalarının merkezine taşıyacak eylem planını açıkladı.

Duyan, Mardin iş dünyasında sürdürülebilir büyümenin adil ve kapsayıcı bir yönetimle mümkün olacağını belirterek, kadınların oda yönetimindeki rolünü sembolik olmaktan çıkaracaklarını söyledi. 'Kadınların emeği, üretimi ve vizyonu Mardin'in iktisadi hafızasında çok büyük bir yere sahiptir. Ancak bu gücün odamızın yönetim kademelerine yeterince yansımadığını görüyoruz. Bizim yönetimimizde kadınlar sadece kurullarda yer alan sembolik isimler değil, bizzat karar alan asli bir güç olacak' diyen Duyan, yeni dönemde kadınların yönetim kurulu ve meclis yapısında yüzde 30 oranında temsil edilmesinin hukuken ve kurumsal olarak güvence altına alınacağını ifade etti. Duyan, bu adımın Mardin Ticaret Odası tarihinde bir ilk ve dönüm noktası olduğunu vurguladı.

'Kadın Girişimciler Kuruluna bağımsız proje fonu'

Kadınların iş hayatında fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için finansal engelleri ortadan kaldıracaklarını belirten Duyan, somut destek paketlerini sıraladı. Duyan, 'Kadın Girişimciler Kuruluna, doğrudan kendi projelerini ve üretim fikirlerini hayata geçirebilecekleri, odanın bütçesinden bağımsız bir fon tahsis edilecek. Ayrıca kadın girişimcilerin KOSGEB, TKDK ve diğer kamu desteklerinden, hibelerinden maksimum ve en etkin düzeyde yararlanabilmesi için oda bünyesinde profesyonel ekiplerle ücretsiz başvuru ve danışmanlık süreçleri yürütülecek' diye konuştu.

Mardin'in küresel pazarlarda rekabet edebilir bir konuma yükselmesinin yolunun kadın girişimciliğini desteklemekten geçtiğini ifade eden Duyan, 'Kadınların elinin değmediği, kadın aklının ve vizyonunun yönetmediği hiçbir ekonomi tam anlamıyla büyüyemez. Biz odamızı hantal yapılardan kurtarırken kadınlarımızın dinamizmini ve projelerini lokomotif olarak kullanacağız. Bu bir lütuf değil, hak teslimidir. Mardin ticaretinde yeni dönemi kadınlarla omuz omuza başlatıyoruz' dedi.