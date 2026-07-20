Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti saha çalışmaları kapsamında eşi Fatıma Bozkurt ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek gönül sofralarında bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti saha çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin açıklamada bulundu. Eşi Fatıma Bozkurt ile birlikte hemşerilerini ziyaret ettiklerini belirten Bozkurt, gönül sofralarında, sıcak sohbetlerde ve samimi muhabbetlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Ziyaretlerde vatandaşların gösterdiği ilgi ve misafirperverliğin kendilerine hizmet yolunda güç verdiğini kaydeden Bozkurt, 'Her kapıda güler yüzle karşılanmak, her hanede içten bir dua ve muhabbetle ağırlanmak bizlere hizmet yolunda güç ve umut veriyor' dedi.

Kendilerini evlerinde misafir eden vatandaşlara teşekkür eden Bozkurt, 'Gönüllere dokunan, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu güzel buluşmalarda bizleri misafir eden tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır' ifadelerini kullandı