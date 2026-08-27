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Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

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