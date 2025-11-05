Bakanlık, Sözcü gazetesinde 4 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan “Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar” başlıklı habere ilişkin tekzip metni yayımladı. Açıklamada, TSK’da görev yapan personelin yerine Suriyelilerin alındığı iddiasının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında ‘Teğmenleri attılar Suriyelileri aldılar’ başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde, TSK ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin yapılandırıldığı ileri sürülmektedir. Bakanlığımız ve TSK, birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta, bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görmekte ve daha sonra kendi ülkelerine dönmektedir.”

MSB, Suriyeli askeri öğrencilerin de bu çerçevede “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında Türkiye’de eğitim aldığını, ancak TSK’da görev yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, haberin kamuoyunda Bakanlık ve TSK’yı yıpratma, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilmiştir.”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelerle askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.