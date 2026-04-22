Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasının kapsamını genişletirken, uygulamaya ilişkin detayları da netleştirdi.

%40 ve üzeri ortopedik engellilere yeni hak

Tebliğin en dikkat çeken düzenlemesi, engel oranı %90’ın altında olsa bile ortopedik engel oranı %40 ve üzeri olan ve engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireylerin de ÖTV istisnasından yararlanabilecek olması oldu.

Böylece daha önce kapsam dışında kalan bu grup için ilk kez doğrudan araç alımında vergi muafiyeti yolu açılmış oldu.

Hangi araçlar kapsama giriyor?

Düzenlemeye göre istisna kapsamına giren araçlar şöyle:

Vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olan binek otomobiller, SUV’lar, pick-up ve benzeri araçlar

olan binek otomobiller, SUV’lar, pick-up ve benzeri araçlar 2800 cm³ ve altı motor hacmine sahip hafif ticari araçlar

Motosikletler (motor hacmi sınırı olmadan)

Özellikle motosikletlerde motor hacmi sınırının kaldırılması dikkat çeken değişikliklerden biri oldu.

Başvuru ve denetim süreci sıkılaştırıldı

Tebliğ sadece kapsamı genişletmekle kalmadı, aynı zamanda istisnadan yararlanma sürecini de detaylandırdı:

Engellilik sağlık kurulu raporu zorunlu hale getirildi

Gerekirse “sürücü olamaz” ibaresini içeren ayrı sağlık raporu talep edilebilecek

Tüm belgeler vergi dairesi ve Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden doğrulanacak

Satışta hesaplanan ÖTV, faturaya eklenmeyecek ancak bilgi amaçlı gösterilecek

Bu adımlar, uygulamada yaşanan suistimallerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Amaç: erişimi artırmak, sistemi netleştirmek

Uzmanlara göre düzenlemenin temel amacı iki yönlü:

Erişimi genişletmek: Ehliyet alamayan ortopedik engellilere araç edinme imkânı sağlamak Sistemi netleştirmek: Rapor, oran ve belge karmaşasını azaltarak uygulamada birlik sağlamak