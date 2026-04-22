Bu adımla birlikte Borsa İstanbul’un özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar nezdinde daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi, Türk sermaye piyasalarına yönelik yabancı yatırım ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Söz konusu tanınırlık sayesinde, Birleşik Krallık’ta yerleşik yatırımcıların Borsa İstanbul’da gerçekleştirdikleri yatırımlardan vergi avantajı elde etmesi mümkün olacak. Bireysel Tasarruf Hesabı (Individual Savings Account - ISA) sahipleri, “Tanınmış Borsalar”da işlem gören yatırımlarından elde ettikleri gelirler için Birleşik Krallık’ta vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören kira sertifikalarının, Birleşik Krallık vergi sisteminde “Alternatif Finans Yatırım Tahvili” kapsamında değerlendirileceği, bunun da yatırımcılar açısından uyum ve raporlama süreçlerini kolaylaştıracağı belirtildi.

“Tanınmış Borsa” statüsü, HMRC tarafından belirli kriterleri karşılayan uluslararası borsalara verilen resmi bir sınıflandırma olarak biliniyor. Bu liste içerisinde New York Borsası, Nasdaq, Euronext, Londra Borsası, Cboe Europe, İsviçre Borsası, Kore Borsası, Singapur Borsası, Hong Kong Borsası ve Japonya Borsa Grubu gibi küresel ölçekte önemli piyasalar yer alıyor.