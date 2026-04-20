Dönüştürülebilir çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken model, farklı kullanım senaryolarını tek bir araçta buluşturmayı hedefliyor. Bununla birlikte geleneksel SUV sınırlarını aşan etkileyici özelliklerle donatılan yeni TIGGO V, esnek iç mekân tasarımı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Küresel çaptaki aile odaklı kullanıcıların değişen ihtiyaçlarından ilham alınarak geliştirilen model, konfor, teknoloji ve verimlilik alanlarında iddialı bir yaklaşım sunuyor. 24 Nisan 2026’da dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan TIGGO V, segmentinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

Auto China 2026 (2026 Pekin Otomobil Fuarı) için geri sayım hızlanırken, Chery’nin merak uyandıran yeni modeli TIGGO V, aile odaklı mobilitede yeni olanakların kapısını aralıyor. Küresel otomotiv dünyasının odağında yer almaya hazırlanan model, fuarın en dikkat çeken yıldızlarından biri olmaya şimdiden aday. Bu yönleriyle Chery’nin yeni modeli TIGGO V, geleneksel aile SUV’u anlayışını yeniden tanımlayabilecek güçlü bir vizyon ortaya koyuyor.

Günümüzde dünya genelinde aile yapıları ve mobilite ihtiyaçları köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Daha büyük hane yapılarıyla birlikte günlük kullanım, aile seyahatleri, outdoor aktiviteler ve iş amaçlı kullanım gibi ihtiyaçların kesişmesi, kullanıcı beklentilerini her zamankinden daha üst seviyeye taşıyor. Alan esnekliği, farklı senaryolara uyum, sürüş konforu ve verimlilik artık otomobil satın alırken belirleyici unsurlar haline geliyor. Geleneksel aile odaklı SUV’ları ise çoğunlukla şehir içi kullanım odağında kalırken, yolcu taşıma, yük kapasitesi ve outdoor kullanım arasında ideal dengeyi kurmakta zorlanıyor ve “tek araçla çok amaçlı kullanım” beklentisini karşılamakta yetersiz kalıyor.

Büyük ön gösterimle TIGGO V sahneye çıkıyor

Chery, pazarın “senaryoya uyum” konusundaki bu ihtiyacına yanıt olarak, global vizyonunu yansıtan yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Küresel Ar-Ge, üretim ve pazarlama gücünden beslenen marka, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında TIGGO V modelini sahneye çıkarıyor. TIGGO serisinin ilk “dönüştürülebilir çok amaçlı aile SUV’u” olarak konumlanan TIGGO V, yenilikçi tasarım yaklaşımıyla segmentler arasındaki sınırları esnetiyor ve küresel çapta aile odaklı mobiliteye yeni bir perspektif kazandırıyor.

2026 Chery International Business Summit başlıyor

Chery’nin 2026 yılı küresel stratejisinde kilit bir rol üstlenen TIGGO V, markanın dönüştürülebilir SUV segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, global aile aracı standartlarını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. “Her senaryo için tek araç” yaklaşımıyla geliştirilen modelin tüm detayları, dünya genelindeki ailelerin gerçek kullanım ihtiyaçlarından ilham alıyor.

Model hakkında ilk ipuçları: TIGGO V neden öne çıkıyor?

TIGGO V, yalnızca tasarımıyla değil, sunduğu çok yönlü kullanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Dönüştürülebilir çok amaçlı gövde yapısı sayesinde:

· Esnek oturma düzenleri sunuyor

· SUV, MPV ve pick-up formatları arasında geçiş yapabiliyor

Farklı kullanım senaryolarında:

· Günlük şehir içi kullanımda pratik ve çevik bir yol arkadaşı

· Aile seyahatlerinde geniş iç hacimli bir taşıyıcı

· Outdoor aktivitelerde genişletilebilir yük alanı sunan bir çözüm

· İş ve ev lojistiğinde güvenilir bir destek

Bu özellikleriyle TIGGO V, “her senaryo için tek araç” yaklaşımını somutlaştırarak geleneksel aile SUV’larının sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Buna ek olarak TIGGO V;

· Üst düzey iç hacim ve konfor

· Gelişmiş akıllı teknolojiler

· Her türlü araziye uygun sürüş kabiliyeti

· Yüksek yakıt verimliliği gibi güçlü yönleriyle aileler için daha güvenli, konforlu ve çok yönlü bir mobilite deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yeni nesil mobilite aracı TIGGO V sahneye çıkıyor

24 Nisan 2026 tarihinde tüm detaylarıyla tanıtılacak olan Chery TIGGO V, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Etkileyici tasarımı ve güçlü teknik altyapısıyla sahneye çıkacak model, segment sınırlarını yeniden tanımlayarak aile araçlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Chery’nin küresel çaptaki aile mobilitesine yönelik vizyonunu yansıtan TIGGO V’nin lansmanına, medya temsilcileri, iş ortakları ve kullanıcılar katılım sağlayacak.