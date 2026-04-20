Dünyanın lider yeni enerjili araç üreticisi BYD, müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir adım daha ileri taşıyarak, araçlarında kullanılan Blade Batarya için garanti kapsamını 8 yıl veya 250.000 kilometreye yükseltti. Söz konusu iyileştirme, yalnızca yeni araçları değil, kapsam dahilinde bulunan BYD kullanıcılarını da kapsıyor.

Blade Batarya teknolojisi, BYD'nin hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit tüm yeni enerji araçlarının merkezinde yer alıyor. Blade Batarya garantisi, 6 yıl veya 150.000 kilometrelik temel araç garantisine ek olarak sağlanıyor. 12 yıl veya sınırsız kilometre paslanmazlık garantisi bulunurken, elektrikli güç aktarma sistemi içinse 8 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuluyor.

Genişletilen batarya garantisi kapsam dahilindeki mevcut BYD kullanıcıları için de geçerli

Yeni düzenleme ile batarya garantisi kapsamındaki kilometre limiti 200.000 kilometreden 250.000 kilometreye çıkarılırken, garanti süresi 8 yıl olarak korunuyor. Bununla birlikte minimum yüzde 70 Batarya Sağlık Durumu (SOH) taahhüdü de devam ediyor.

Yeni enerji araçlarına olan kullanıcı güvenini daha da pekiştirmeyi amaçlayan düzenleme, yalnızca yeni satın alınan BYD modelleri için değil, kapsam dahilinde bulunan, Türkiye’deki mevcut elektrikli veya şarj edilebilir hibrit BYD modelleri için de geçerli olacak. Tüm BYD kullanıcıları, kapsam dahilindeki araçlara ilişkin detaylı bilgi almak için BYD Türkiye resmî web sitesini ziyaret edebilirler.

Blade Batarya ile güvenlik ve dayanıklılıkta devrim

Geleneksel bataryaların sınırlarını zorlayan devrim niteliğinde bir yapıya sahip olan Blade Batarya; yenilikçi hücre mimarisi, yüksek dayanımlı malzemeler ve gelişmiş enerji yönetim sistemleriyle öne çıkıyor. Bu yapı, güvenlik, verimlilik ve dayanıklılığı aynı anda sunarak dengeli bir performans ortaya koyuyor.

Lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla üretilen Blade Batarya, nikel ve kobalt gibi kritik hammaddelere olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, yüksek güvenlik ve uzun ömür avantajı sağlıyor. Aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

Gerçekleştirilen kapsamlı testler sonucunda Blade Batarya’nın 5.000’in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabildiği ve yaklaşık 1,2 milyon kilometreye eşdeğer bir kullanım ömrü sunduğu doğrulanmış durumda.

Zorlu testlerden tam not

Güvenlik performansıyla da öne çıkan Blade Batarya, çivi delme testinde yüzey sıcaklığını 60°C’nin altında (geleneksel bir bataryadan 10 kat daha düşük) tutarak geleneksel bataryalara kıyasla önemli bir fark ortaya koydu. Bunun yanı sıra yüzde 260’a varan aşırı şarj, 300°C üzeri yüksek sıcaklık, ezilme, tuzlu suya maruz kalma ve yüksekten düşme testlerinde de uluslararası standartların ötesinde dayanıklılık gösteriyor.

“Bıçak” (blade) formundaki hücre tasarımı, bataryanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlayarak araç gövdesinin burulma direncini artırıyor ve darbelere karşı daha yüksek koruma sunuyor. Kompakt ve hafif hücre yapısı sayesinde geleneksel bataryalara kıyasla yüzde 50 daha az hacim kaplayan sistem, araç içi kullanım alanını optimize ediyor. Blade Batarya teknolojisi, sunduğu avantajlarla menzil ve şarj performansına da doğrudan katkı sağlıyor.

Öte yandan BYD, mart ayı başında yeni nesil Blade Batarya 2.0 ve FLASH Şarj sistemini duyurmuştu. BYD’nin 20 yılı aşkın Ar-Ge deneyiminin ürünü olan ve altı yıllık yoğun çalışmalarla geliştirilen ikinci nesil Blade Batarya, içten yanmalı araçların yakıt ikmal hızına yakın bir şarj deneyimi sunuyor. Enerji yoğunluğu ve şarj hızındaki bu gelişmelerin, güvenlik ve dayanıklılıktan ödün verilmeden sağlanması BYD’nin teknoloji gücünü ortaya koyuyor.

BYD Türkiye, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyor

BYD Türkiye, ileri teknolojiyle donatılmış ve “akıllı seçim” olarak konumlanan modelleriyle kullanıcı deneyimini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Şirket, Blade Batarya garantisini 8 yıl veya 250.000 kilometreye taşıyarak Türkiye’de batarya kilometre garantisinde yeni bir referans noktası oluşturuyor.