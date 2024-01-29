Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,62 TL'ye yükselecek.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,62 TL'ye yükselecek. Peki, 29 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Motorinde 1,38 TL fiyat artışı öngörülüyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, benzine de 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,26 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,19 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,97 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,16 TL