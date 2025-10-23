ABD’nin Yaptırım Kararı Enerji Piyasalarını Karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni yaptırım kararı, küresel enerji piyasalarında büyük yankı uyandırdı. ABD yönetimi, Rusya’nın enerji devleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Bu gelişmenin ardından petrol piyasalarında sert hareketlilik yaşanırken, brent petrol fiyatı hızla yükseldi. Türkiye de bu dalgalanmadan doğrudan etkilenmeye başladı.

“Cuma Gece Yarısı 2 TL Zam Gelebilir”

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motorin fiyatlarına dikkat çekti:

“Çarşı karıştı. ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan alım yapmak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var.”

Sektör kaynakları da, uluslararası fiyatların mevcut seviyesini koruması halinde motorinde ciddi bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Ekim 2025)

Benzin fiyatları:

İstanbul (Anadolu): 52,15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52,30 TL/L

Ankara: 53,16 TL/L

İzmir: 53,50 TL/L

Motorin fiyatları:

İstanbul (Anadolu): 52,25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52,37 TL/L

Ankara: 53,38 TL/L

İzmir: 53,72 TL/L

Zam Ne Zaman Geçerli Olacak?

Fiyatlarda gerileme yaşanmazsa motorine cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 2 TL’lik zam uygulanması bekleniyor.

Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının seyrinin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını belirleyeceğini, kur farkının da etkili olacağını vurguluyor.