Son aylarda peş peşe gelen zamlarla 60 TL seviyesine yaklaşan motorin, araç sahiplerinin yakın takibinde. Yetkililer, salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL’lik indirim beklendiğini duyurdu.
Brent petrol düştü, gözler pompaya çevrildi
Enerji piyasalarında yaşanan son hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine yol açıyor. Brent petrolde görülen düşüşün Türkiye’de pompaya yansıması beklenirken, motorin için açıklanan indirim tahmini sürücüleri sevindirdi. Sektör uzmanları, küresel talep görünümü ve arz dengesindeki değişimlerin fiyatları aşağı yönlü etkilediğini belirtiyor.
23 Kasım 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul
-
Benzin:
-
Avrupa Yakası: 54,99 TL
-
Anadolu Yakası: 54,81 TL
-
-
Motorin:
-
Avrupa Yakası: 59,47 TL
-
Anadolu Yakası: 59,32 TL
-
-
LPG:
-
Avrupa Yakası: 27,71 TL
-
Anadolu Yakası: 27,08 TL
-
Ankara
-
Benzin: 55,84 TL
-
Motorin: 60,50 TL
-
LPG: 27,60 TL
İndirim sonrası fiyatlar nasıl olacak?
Beklenen 2,44 TL’lik indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının İstanbul’da 57 TL bandının altına, Ankara’da ise 58 TL seviyesine gerileyebileceği değerlendiriliyor. Akaryakıt fiyatlarının nihai olarak açıklanması, dağıtım firmalarının güncellemesine bağlı olacak.