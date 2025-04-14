“Rezerv Görünümü İçin Belirleyici: Yerel Döviz Talebi”

Morgan Stanley analistleri Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın hazırladığı değerlendirmede, ABD'nin gümrük tarifeleri üzerinden uyguladığı baskının yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çıkışlarını hızlandırabileceği vurgulandı. Analistler, “Yabancı pozisyonlar bu hafta büyük olasılıkla daha da azaldı. Bu durum, yerel döviz talebinin rezerv görünümü için temel belirleyici olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Gelişen Piyasalarda Güvensizlik Artıyor

MSCI Gelişen Piyasalar Döviz Endeksi’nin son beş ayın zirvesinden gerilemesi, yatırımcıların EM varlıklarına yönelik kötümserliğini ortaya koydu. Yatırımcılarla yapılan görüşmelere göre, fon yöneticileri potansiyel bir ticaret savaşına karşı pozisyonlarını gözden geçiriyor.

Geçtiğimiz hafta Kolombiya pezosu ve Endonezya rupiahı en fazla değer kaybeden para birimleri olurken, Çin yuanında da "mütevazı" bir zayıflama beklentisi dikkat çekiyor. Societe Generale analistleri, Güney Afrika randı ile Latin Amerika para birimlerinin de baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

"Yıkım Sürecek, Ancak Hızı Azalacak"

SocGen stratejistlerinden Phoenix Kalen'in liderliğindeki ekip, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının henüz sona ermediğini ancak sürecin yavaşlayacağını belirtti.

Carry Trade Uyarısı: TL Riskli Varlık Olarak Görülüyor

Morgan Stanley’nin yanı sıra Goldman Sachs stratejistleri de dolardaki yavaşlamanın gelişmiş ülke para birimlerine destek verebileceğini, ancak gelişen piyasalar için aynı durumun geçerli olmadığını kaydetti. Morgan Stanley ise net bir mesaj vererek, “Türk lirasıyla carry trade işlemi yapılmasını önermiyoruz” dedi.

Siyasi Riskler Etkili

MSCI Gelişen Piyasa Endeksi’nin geçen hafta %3,7 oranında değer kaybetmesiyle birlikte hisse senedi piyasaları da ciddi darbe aldı. Türkiye, Endonezya ve Güney Kore’de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin, gelişmekte olan piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediği bildiriliyor.