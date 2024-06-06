Sektörün en üst çatı kuruluşu olan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) Başkanı Davut Doğan, geçen yılın Mayıs ayına göre Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektör ihracatının yüzde 1,5’luk artışla 740 milyon dolara yükseldiğinin altını çizerek “Sektörümüz bu yıl Ocak ve Mayıs ayları arasında 3 Milyar 257 Milyon dolarlık bir ihracat rakamı gerçekleştirdi. Bu rakam bizi her zaman ifade ettiğimiz dünya sıralamasındaki ilk 5 ülke arasına girme hedefimize bir adım daha yaklaştırdı” diye konuştu.

Öte yandan Mobilya sektöründe bugün 40.000 girişimci var ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor” diyerek sözlerine devam eden Doğan, sektörün sanayi içindeki payının yüzde 2 olduğunun altını çizerek ülke için ‘lokomotif’ olmaya aday bir sektörde daha hızlı yol almak istediklerini ama özellikle iç pazardaki yaşadıkları bazı sıkıntıların çözülmesini beklediklerini ifade etti. Üreticiler olarak mobilya alışverişlerindeki taksit sayısının yeniden artırılmasını ve yumuşatılmasını istediklerini söyleyen Doğan, “Bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi en azından 12 ay. Biz MOYKON olarak hem Ticaret Bakanlığı’na hem de BDDK’ya başvurumuzu yaptık” diye konuştu.

Sektör temsilcileri de BDDK tarafından konunun yeniden değerlendirileceği ve yeni bir düzenleme yapılacağı beklentisi içinde olduklarının altını çiziyor.