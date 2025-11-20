Dünkü işlemlerde 4.133 dolarla tarihi zirvelerden birini gören ons altın, günü 4.077 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise 4.070 dolar seviyesine yakın dengeli bir başlangıç yaptı. Fed beklentilerinin zayıflamasıyla yön arayışına giren değerli metal, yatırımcıların yakın takibinde.

Türkiye’de iç piyasada ise döviz kuru ve global altın fiyatlarındaki değişim bugünkü fiyatlamalara doğrudan yansıdı. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, 20 Kasım 2025 Perşembe sabahında güncel altın fiyatlarını merak ediyor.

Güncel Altın Fiyatları – 20 Kasım 2025

Gram, çeyrek, yarım ve diğer altın türlerinde son durum şöyle: