Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarışırken yarışmada birinci olan İdil Bilgen eleştirilere daha fazla dayanamadı.

Babası Levent Bilgen'in Türkiye’nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olduğu bilinen genç doktor için sosyal medyada başlayan "linç kampanyası"nda çıta o kadar aşıldı ki artık eleştiriler küstahlık boyutuna ulaştı.

Yarışma sonrası birçok kullanıcı, güzelliği ve temsil yeteneği konusunda eleştirilerde bulundu. Özellikle sosyal medya platformlarında Bilgen’e yönelik olumsuz yorumlarda İdil Bilgen, usta oyuncu Kemal Sunal'ın yıllar önce canlandırdığı Şabaniye karakterine bile benzetildi. .

Bir genç kadın için yapılan çirkin yorumlar yağmur gibi yağarken, İdil Bilgen sessizliğini canlı yayında bozdu.

Çağla Şıkel'in programına konuk olan Bilgen'in açıklamaları dikkat çekti.

Bilgen 'Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum' dedi.