MISIRLI Underwear and Socks firma yöneticileri, ürettikleri yüksek kapasiteli çorap ve iç çamaşırı hatlarını öne çıkarıyor: Üç fabrikada yıllık 60–65 milyon çift üretim yaptıkları ve bunun %80’inin Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi dünya markalarına ihraç edildiği belirtiliyor.

Markanın internet sitesinde kökeniyle ilgili iddialara da yer veriliyor. “Mükemmelliğin Tarihi: 1927’den beri Mısırlı” sloganı ve markanın 1927’de İstanbul’da kurulduğu vurgusu bulunuyor.

Triko Mısırlı 1951’in Uyarısı ve Hak Talepleri

Buna karşılık, 1951 yılında Süleyman Mısırlı tarafından kurulan Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, “Mısırlı 1951” markasının gerçek sahibi olduğunu ısrarla belirtiyor. Resmî sitesi, “Mısırlı 1951” markasının “1951 yılında Süleyman Mısırlı tarafından kurulan Triko Mısırlı A.Ş. bünyesinde doğan özgün Mısırlı markası” olduğunu vurguluyor.

Şirket açıklamalarında, ad benzerliği nedeniyle karışıklık yaratılmaması gerektiği belirtiliyor. Hak sahibi olan Triko Mısırlı, son günlerde yayınlanan haberlerde MISIRLI Underwear and Socks firmasının kendileriyle bağlantısının olmadığını vurguluyor. Triko Mısırlı yetkilileri, “MISIRLI Underwear and Socks firmasının, Triko Mısırlı ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı” uyarısında bulunuyor ve yine markanını hukuk departmanı tarafından yapılan açıklamada "MISIRLI markaları 1951 yılından itibaren fiilen markasal olarak ve ticaret unvanının ana unsuru olarak kullanılmaktadır. İlk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 08.07.1955 tescil tarihli 90/009310 sayılı ve 11.03.1957 tescil tarihli 82/073810 sayılı markalar tescil ettirilmiştir. Ayrıca, TRİKO MISIRLI markası, TÜRKPATENT nezdinde T/01916 sayısı altında tanınmış markalar sicilinde tescillidir." ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca; Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tescilli ve tanınmış MISIRLI markalarına dayanılarak açılmış derdest davaların bulunduğu da biliniyor.

Şu an için her iki taraf da iddialarını koruyor gibi görünüyor; MISIRLI Underwear and Socks firması üretim kapasitesi ve köken vurgusuyla öne çıktığını savunurken, Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1951’den bu yana süregelen tescilli ve tanınmış markalarındaki haklarını elinde tutma gayreti içerisinde hukuk mücadelesi veriyor.

Önümüzdeki dönemde, her iki tarafın da açıklamaları ve açılmış davaların seyri, markaların geleceği ve piyasalardaki konumları üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.