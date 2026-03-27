Fernand Braudel’in “olaylar tozdur” yaklaşımından ilhamla hazırlanan eser, 1994–1998 yılları arasında İlker Altun imzasıyla Dünya Gazetesi’nde yayımlanan makaleleri bir araya getiriyor. Kitap, Türkiye’de taşımacılığın “nakliyecilikten lojistiğe” evrildiği kritik dönemi sahadan gözlemler ve analizlerle, dönemin gazetecilik diliyle aktarıyor. Eser, özellikle sektöre emeğini adamış şoförlerin katkılarını görünür kılıyor ve onların çabalarını onurlandırıyor.

Türkiye’de lojistiğin nasıl şekillendiğini anlamak için bugünden değil, geçmişten başlamak gerekiyor. Kitap, TIR kuyrukları, liman hareketleri ve geçiş belgeleri gibi yüzeyde görünen olayların ötesine geçerek, arkasındaki ekonomik ve yapısal değişimleri ortaya koyuyor. Sınır kapılarında oluşan kuyruklar, tonaj tartışmaları ve geçiş belgesi sorunları üzerinden sektörün arka planındaki dinamikler bütüncül bir bakışla sunuluyor.

Yaklaşık otuz yıl öncesinin ekonomik ve coğrafi zihinsel haritasını bugüne taşıyan Hareketin Tozu, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşüm tartışmalarının öne çıktığı bir dönemde, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Eser, yalnızca bir dönem anlatısı değil; sektör profesyonelleri, akademisyenler ve meraklılar için değerli bir referans kaynağı niteliği taşıyor.