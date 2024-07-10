Konya'da otomotiv yedek parça satıcısı Hüseyin Özdemir isimli bir vatandaş, 28 Aralık 2023'te aracını vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, vize işlem ücretini kredi kartıyla ödediği için 128 lira 18 kuruş ekstra fark ödemek zorunda kaldı.

Durumu avukatı Emre Akman'a ileten Özdemir, bu ek ücretin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu öğrendikten sonra, 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak iadesini talep etti.

Tüketici Hakem Heyeti, yapılan başvuruyu değerlendirerek kredi kartına eklenen farkın iadesine karar verdi ve firmanın bu uygulamasını "ayıplı hizmet" olarak nitelendirdi.

Özdemir'in konuya ilişkin açıklamasında, amacının sadece 128 lira 18 kuruşu geri almak olmadığını, genel anlamda tüketicilerin haklarını savunmak ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.