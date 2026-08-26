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Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Beşiktaş, deplasmanda ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 38-32 galip ayrılarak kupayı aldı. Maçın ardından düzenlenen törenle kupa Beşiktaş'a verildi. Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic seçilirken Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi'den aldı.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu.

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