Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, pota altını Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı formasını giyen 1995 doğumlu ve 2.18 metre boyundaki pivot Pasecniks'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Letonya Milli Takımı formasını da giyen, geçtiğimiz sezon Hsinchu JKO Lioneers formasıyla 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları yakalayan 2.18'lik pivot Anzejs Pasecniks, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı' ifadelerine yer verildi.

Basketbol Süper Ligi'nin en uzun oyuncularından biri olan Letonyalı pivot, 2025-2026 sezonunda Tayvan'ın Hsinchu JKO Lioneers takımında 10,4 sayı, 7,7 ribaund ve 1,5 asist ortalamasıyla mücadele etti. 2024-2025 sezonunda Tofaş'ta forma giyen Letonyalı pivot başantrenör Orhun Ene birlikte çalıştı.