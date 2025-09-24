Milli yüzücülerimiz Arel Gültekin, Gülşah Günenç Eler ve Nida Eliz Üstündağ, #YüzmeninFaydasıÇok etiketiyle yayınlanan yeni reklam filmlerinde deneyimlerini ve yüzmenin hayatlarına kattığı değerleri anlatıyor.

TikTok ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile başlayan ve 2029 yılına dek sürecek işbirlikleri kapsamında, sporun birleştirici gücünü dijital dünyaya taşımayı sürdürüyor. Çok ses getiren bu stratejik işbirliğinin yeni adımı olarak TikTok, milli yüzücülerimiz Arel Gültekin, Gülşah Günenç Eler ve Nida Eliz Üstündağ’ın yer aldığı ilham verici bir kısa film serisi hazırladı. TikTok Türkiye sosyal medya hesaplarından yayınlanan üç bölümlük seri; sporcuların hikâyelerini ekrana taşıyor. Yüzme sporunun gençlere kazandırdığı azim, özgüven ve disiplin gibi değerleri ön plana çıkaran videolar, hem yüzme sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını hem de gençlerin spora ilham verici bir bakışla yaklaşmasını hedefliyor.



"Bahse varım seni 30 saniyede yüzmeye ikna edebilirim"

#YüzmeninFaydasıÇok etiketiyle paylaşılan filmlerde Arel Gültekin, "Yüzücü özgüveni diye bir şey var. Yüzmenin sana faydası çok. Aynı TikTok gibi" derken, Gülşah Günenç Eler "Bahse varım seni 30 saniyede yüzmeye ikna edebilirim. Hazır mısın? Yüzünce stresin azalır, uyku kaliten artar, zihnin toparlanır, odaklanma seviyen yükselir, sabır ve disiplin kazanırsın, enerjin yükselir, özgüvenin artar, sosyal hayatın gelişir, havuzda yeni arkadaşlıklar kurarsın. Daha soğukkanlı olursun, vücudun mutluluk hormonu salgılar, hayata daha pozitif bakarsın" diyor. Nida Eliz Üstündağ ise havuza atlama yöntemlerini anlatıp, "Daha fazlası için TikTok’a göz at. Çünkü yüzmenin sana faydası çok, TikTok’un da..." diye ekliyor.

TikTok ve TMOK, hayata geçirdikleri projelerle gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı, olimpik değerlerle bağ kurmalarını sağlamayı ve yeni ilgi alanları keşfetmelerine destek olmayı sürdürecek. 2029 yılına dek devam edecek bu uzun yolculukta, gençlere ilham verecek yeni içerikler de TikTok’ta paylaşılmaya devam edecek.