İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Rusya’ya kaçan Beşar Esad ve ailesinin Moskova’daki yaşamını mercek altına aldı. Gazete, Esad’ın tıp eğitimine geri döndüğünü ve oftalmoloji dersleri aldığını, ailesinin ise Rusya’da lüks ve izole bir hayat sürdüğünü yazdı.

Haberde, güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Beşar Esad’ın Moskova’ya kaçtıktan sonra Rusça öğrenmeye başladığı ve oftalmoloji bilgisini tazelediği aktarıldı. Aileye yakın bir kaynak, “Bu onun tutkusu. Paraya ihtiyacı yok. Savaş başlamadan önce Şam’da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu” ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Esad’ın olası hasta profilinin Moskova’nın zengin elitleri olabileceğini dile getirdi.

Rublyovka’da lüks ve izole yaşam

The Guardian, Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde izole, sakin ve lüks bir yaşam sürdürdüğünü yazdı. Aileye yakın iki kaynağa göre Esad ailesi, Moskova’nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka bölgesinde ikamet ediyor. Aynı bölgede, 2014’te Ukrayna’dan kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in de yaşadığı hatırlatıldı.

“Putin için artık önemsiz”

Kremlin’e yakın bir kaynağın değerlendirmesine yer verilen haberde, Beşar Esad’ın artık Rus siyasi elitleri açısından etkili bir figür olarak görülmediği belirtildi. Kaynak, “Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı sabırlı değildir. Esad artık akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“Son ana kadar saraydaydı”

Haberde, Mahir Esad’ın bir arkadaşının ifadelerine de yer verildi. Kaynağa göre Mahir Esad, günlerce Beşar Esad’a ulaşmaya çalıştı ancak telefonlarına cevap alamadı. Aynı kişi, “Son saniyeye kadar sarayda kaldı. Kaçış sürecinde başkalarına yardım eden Beşar değil, Mahir’di” iddiasında bulundu.

Ailenin kaçışı ve Umman detayı

Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’ın avukatı Elie Hatem, ailenin kaçış sürecinde büyük panik yaşadığını belirterek, Hmeymim Hava Üssü’nde saatlerce beklediklerini söyledi. Hatem, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesiyle Umman’a kaçabildiğini ifade etti.

Esad medyaya çıkmak istiyor

Aileye yakın bir başka kaynak, Esad’ın eşi Esma Esad’ın Rus güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun stabil hale geldiğini aktardı. Aynı kaynak, Beşar Esad’ın hikâyesini anlatmak için medyaya çıkmak istediğini, ancak Rus yetkililerin onayını beklediğini kaydetti.

Çocuklar alışveriş ve seyahatle zaman geçiriyor

Habere göre Esad ailesi, rejimin devrilmesinden sonra kamuoyunda nadiren görüntülendi. Aile, yalnızca 30 Haziran’da kızları Zein Esad’ın mezuniyet töreninde Beşar Esad olmadan görüldü. Aileye yakın kaynaklar, çocuklar ve annelerinin zamanlarının büyük bölümünü alışveriş yaparak geçirdiğini, sık sık Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiklerini aktardı.