TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Göztepe, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Göztepe, Kocaelispor: 'saha olayları'

- Kasımpaşalı futbolcu Ribeiro Dias Carlos Miguel'in, Fenerbahçe maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.