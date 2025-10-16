Amaç: Doğayı korurken turizmi geliştirmek

Komisyon Başkanı Kirişçi, teklifle birlikte doğal alanların daha iyi korunması, doğa turizminin geliştirilmesi ve avcılığın sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle, milli parklar, tabiat parkları, yaban hayatı geliştirme sahaları gibi korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal kaynakların ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni tanım: “Av ve doğa koruma memuru”

Teklifte “av ve doğa koruma memuru” kavramı yasal hale getiriliyor.

Bu memurlar, kaçak avcılığı tespit edecek, doğadaki hayvanların sayımını yapacak, biyolojik çeşitliliği izleyecek ve koruma çalışmalarına katılacak. Böylece, yalnızca orman muhafaza memurları değil, özel eğitimli doğa koruma personeli de sahada görev yapabilecek.

Korunan alanlarda yeni turizm imkânları

Kanun teklifiyle birlikte, milli parkların dışındaki korunan alanlar da planlı şekilde turizme açılabilecek.

Kamu yararı gözetilerek, doğaya zarar vermeden turistik tesisler yapılabilecek. Bu tesislerin yapımına Tarım ve Orman Bakanlığı izin verecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da görüşü alınacak.

Turistik tesisler için intifa hakkı (kullanma hakkı) en fazla 49 yıl olacak.

Ancak işletmesi başarılı bulunan yatırımcıların hakkı, belirli bir bedel karşılığında 99 yıla kadar uzatılabilecek .

Süre dolduğunda tüm tesisler devlete devredilecek.

Milli parkların ekonomisi güçlenecek

Yeni düzenleme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne kendi gelirini elde etme imkânı da sağlıyor.

Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulan yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek.

Bu işletmelerin sermayesi Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Yani milli parklar, doğa turizmi, bilet gelirleri veya hatıra ürünleri satışından elde ettiği gelirlerle kendi faaliyetlerini finanse edebilecek.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy’dan örnek

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, doğa koruma çalışmalarının önemine vurgu yaparak, geçtiğimiz Temmuz ayında Sivas’taki Gökpınar Gölü ve Kangal Balıklıgöl’ün tabiat parkı ilan edildiğini hatırlattı.

Toy, “Bu sayede hem doğal güzellikleri koruduk hem de bölgenin turizm potansiyelini artırdık” dedi.

Özetle Kanun Teklifi Şunları Getiriyor: