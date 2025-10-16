Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında konuşan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Nükleer Enerji: İklimi Koruyan, Ulusları Buluşturan, İnsanlığa Yön Veren Güç” başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda üç katına çıkacağını belirterek, “Bugün 350 teravatsaat olan yıllık tüketim, 2055’te bin teravatsaatin üzerine çıkacak. Bu talebi karşılamak için enerji arzımızı çeşitlendirmek zorundayız” dedi.

“Türkiye 2053’te karbon nötr ekonomi olacak”

Enerji politikalarının tüm kaynakları kapsayacak şekilde şekillendiğini vurgulayan Bayraktar, “2053 yılı itibarıyla karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Kısa vadede petrol, doğal gaz ve yerli kömür kullanımı devam edecek; ancak uzun vadede dönüşümün merkezinde yenilenebilir enerji yer alacak” ifadelerini kullandı.

“2050’ye kadar 20 gigavat nükleer kurulu güç”

Nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji stratejisinde temiz ve sürdürülebilir bir baz yük olarak kritik rol oynadığını belirten Bayraktar, “Nükleer enerji, emisyonsuz üretim sağlayan, kesintisiz bir kaynaktır. Bu nedenle 2050’ye kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Bayraktar, Akkuyu’da 4 reaktörün inşasının sürdüğünü, Sinop ve Trakya’da 8 yeni büyük ölçekli reaktör planladıklarını, ayrıca en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) yatırımı hedeflediklerini açıkladı.

“Akkuyu deneyimi ikinci ve üçüncü projelere rehber olacak”

Akkuyu’daki yerlileşme oranının yüzde 50’yi aştığını kaydeden Bayraktar, bu deneyimin Türkiye’nin gelecekteki nükleer projeleri için önemli bir altyapı oluşturduğunu belirtti. “Akkuyu ile birlikte sanayimiz nükleer standartlara uyum sağladı. Bu bilgi birikimi, Sinop ve Trakya projelerini kolaylaştıracak. Ayrıca Mısır ve Macaristan gibi ülkelerdeki nükleer yatırımlarda Türk firmalarına yeni fırsatlar doğacak” diye konuştu.

“Genç mühendislerimiz artık sahada”

Nükleer alanda insan kaynağı yetiştirilmesine de dikkat çeken Bayraktar, “Rusya’ya gönderdiğimiz genç mühendislerimiz eğitimlerini tamamladı ve Akkuyu’da göreve başladı. Yüzlerce gencimiz artık neden nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu anlatan birer elçi haline geldi” dedi.

“Bu ortaklık bizi 22. yüzyıla taşıyacak”

Rosatom ile iş birliğinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, “Nükleer santrallerin ömrü 60 yıl, üzerine 20 yıl daha eklendiğinde bu teknoloji bizi 22. yüzyıla taşıyacak. Geleceğe daha güçlü ve sürdürülebilir bir enerji vizyonuyla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Araştırma reaktörlerini yeniden devreye alacağız”

Bayraktar, nükleer enerjinin sadece elektrik üretimiyle sınırlı olmadığını, araştırma ve inovasyon açısından da büyük değer taşıdığını belirterek, “Araştırma reaktörlerimizi yeniden aktif hale getirmek istiyoruz. Belki Rosatom’la birlikte yeni bir araştırma reaktörü de inşa edebiliriz” dedi.

Üst düzey temaslar

Moskova temasları kapsamında Bayraktar; Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Salman Al Saud, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi. Görüşmelerde enerji ve madencilik alanlarında iş birliği imkânları ele alındı.