Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mülakatta elendiklerini iddia eden öğretmenlerin yaptığı eyleme de değinen Tekin, "Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. Hukuki prosedürle itirazlar değerlendirilir. İtirazların ardından yargıya başvurulur" dedi. Tekin, mülakatlarda yapılan değerlendirmelerin açık ve şeffaf olduğunu, tutanaklarla ilgili iddiaların ise yargı tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Bakan Tekin, özel okulların ders kitabı için ayrı ücret almasını yasakladıklarını belirterek, "Özel okullarda velilerden nakit veya kayıtdışı ücret talep edenleri takip ediyoruz. Elektronik ödeme sistemleri üzerinden yapılan ödemeleri izliyoruz" dedi.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasındaki protokole yönelik eleştirilerine değinen Tekin, protokolün yetişkin eğitimine yönelik olduğunu ve okullarla ilgisi bulunmadığını ifade etti. Özel'in protokol hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Tekin, "Bizim protokollerimiz hukuk devletine uygun bir şekilde yapılır" dedi.