Finalde sergilediği etkileyici performansla göz dolduran Ersu Şaşma, 5.90 metre ile altın madalyayı kazandı. Ardından, Amerikalı ünlü sırıkla atlama sporcusu Sam Kendricks 5.85 metrelik atlayışıyla ikinci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla üçüncü sırada yer aldı. Ersu'nun bu başarısı, sadece kişisel rekorunu eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda Türk atletizmi için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Türkiye Rekorunu Egeleyen Şaşma, Uluslararası Arenada Gücünü Gösterdi

Ersu Şaşma'nın 5.90 metrelik atlayışı, kendisine ait olan Türkiye rekorunu tekrar yakalayarak, sırıkla atlama alanındaki güçlü performansını bir kez daha kanıtladı. Bu başarılı sonuç, Türk atletizminin uluslararası alandaki gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Ersu Şaşma'nın bu şampiyonluğu, Türk sporunun uluslararası alanda daha çok tanınmasına katkı sağlayacak ve gelecekteki yarışmalar için de büyük bir moral kaynağı olacak. Kendisi, Türk atletizminin gurur kaynağı olmaya devam ediyor ve daha birçok uluslararası başarıya imza atacağına dair umutları artırıyor.

Başarılı milli atletin, tüm sporculara ilham kaynağı olmaya devam edeceği ve Türk atletizmini uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacağı kesin.