Gerçekleştirilen atama ile 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Michelin’in Türkiye’deki satış faaliyetlerinin başına geçen Gözde Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Kamu Yönetimi üzerine master yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerin satış ve pazarlama stratejilerine yön veren Gözde Alpaslan, 2020 yılı Nisan ayında Michelin Türkiye’ye Pazarlama Direktörü olarak katılmıştı. 2020 yılından bu yana Michelin Türkiye ve Michelin Orta Avrupa & Orta Asya Bölge’de pazarlama alanında önemli sorumluluklar üstlenen Gözde Alpaslan, bundan sonra Michelin Türkiye’nin satış faaliyetlerine yön verecek.