AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 'Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmesi ve Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye ve Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu hamlesi, sadece Türkiye-Irak ticaretini artırmakla kalmayacak aynı zamanda bölgesel ticaret dengelerini ülkemiz lehine değiştirecektir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya gelerek Türkiye ve Irak arasında imzalanan tarihi anlaşmaları değerlendirdik. Özellikle Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmesi ve Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye ve Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu hamlesi, sadece Türkiye-Irak ticaretini artırmakla kalmayacak aynı zamanda bölgesel ticaret dengelerini ülkemiz lehine değiştirecektir. Bu vesileyle daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere Kerkük Valisi Ağa'nın bugün Karaman'da gerçekleşen toplantı kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliğine resmen katıldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Şu hususu da belirtmek gerekir ki, tarihi süreç içerisinde zorluklar ve engellere rağmen Türk Dünyası Belediyeler Birliği bugünlere taşınmıştır. İşte Türkmen yurdu Kerkük'ün de katılımı, böylesi bir tarihi birikimi hiçe sayarak, Türkiye'de kısır siyasi saiklerle bu birlikten ayrılanlara da net bir mesaj olmuştur. Ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türk Dünyası Yüzyılı' hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.